Altenbekener bereiten 100 Mittagessen für Hilfesuchende zu

Wieder hat die Ortsgruppe Altenbeken der Malteser im Erzbistum Paderborn die Paderborner Bahnhofsmission unterstützt. Dank der Malteser konnten die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Bahnhofsmission 100 Portionen Nudeln mit Gulasch an Hilfesuchende verteilen.

Da schon vorher durch Mitarbeiter der Bahnhofsmission auf diese Essenausgabe hingewiesen worden war, standen pünktlich um 12 Uhr die Hungrigen vor der Tür und freuten sich über das warme Mittagessen. Frisch gekocht wurde das Essen früh am Morgen von den Maltesern, die es dann auch zur Bahnhofsmission in Paderborn gebracht hatten. Die Nachfrage nach dem Essen sei ebenso groß wie das Lob der Menschen gewesen, die sich eine Portion holten, berichten die Malteser.

„Hilfesuchende, die in die Bahnhofsmission kommen, leben zumeist in finanziellen Schwierigkeiten. Das Geld ist knapp und die Preise bei Energie und Lebensmitteln sind hoch und steigen weiter. Da ist so ein kostenloses Mittagessen eine willkommene Unterstützung“, dankt Sabine Bergmaier, Leitung der Bahnhofsmission Paderborn, den Maltesern aus Altenbeken.