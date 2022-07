Altenbekener Friseurmeister feiert doppeltes Jubiläum

Einhundert Jahre Handwerksbetrieb in Altenbeken, dazu das diamantene Meisterjubiläum: Die Handwerkskammer OWL hat Friseurmeister Horst Lendeckel dafür jetzt ausgezeichnet. „Solch ein Doppeljubiläum ist gerade in der schnelllebigen Zeit heute etwas Außergewöhnliches“, betonte Heiner Dresrüsse, Vizepräsident der Handwerkskammer OWL, der die Urkunden bei strahlendem Sonnenschein auf der Dachterrasse über dem Herrensalon überreichte.

Heiner Dresrüsse (links) überreicht Friseurmeister Horst Lendeckel auf dessen Dachterrasse in Altenbeken die Urkunden.

Fast schien es so, als spiele der Spielmannzug im Hintergrund nicht zum Schützenfestmontag, sondern eigens zur Feierstunde für Horst Lendeckel. Gleich zwei Urkunden erhielt der Herrenfriseur zum 100-jährigen Betriebsjubiläum und zur 60-jährigen Meisterschaft. Gratulant Dresrüsse hob hervor, welch bewegte Zeiten das Friseurgeschäft in der Bahnhofstraße im vergangenen Jahrhundert durchlebt hatte. Als der Familienbetrieb von Horst Lendeckels Großvater Hermann eröffnet wurde, sei Benzin noch in der Apotheke gekauft worden. Auch der Jubilar selbst erinnerte sich: „In meinem Berufsleben gab es Zeiten, da haben die Bauersfrauen mit einem Eimer Kartoffeln für den neuen Haarschnitt bezahlt.“