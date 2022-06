Altenbekener haben Angst um ihre Kinder: Elternrat der Kita Heilig Kreuz will Raser ausbremsen

Altenbeken

Etwa drei Mal so schnell wie erlaubt rauschen die Autos an der Kita Heilig Kreuz in Altenbeken vorbei, schätzt Christoph Brockmann vom Elternrat der Einrichtung: „Wir haben Angst um unsere Kinder.“ Der 38-Jährige ging früher selbst als Kind in die katholische Kindertagesstätte an der Adenauerstraße: „Da bin ich selbst zu Fuß zur Kita gegangen. Heute ist das undenkbar.“

Von Franz Purucker