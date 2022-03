Altes Haus wird zum Schmuckstück: Back- und Brauhaus in Altenbeken-Schwaney nimmt Gestalt an

Aus alt wird neu: Das einstige kleine Bauernhaus mit kleinteiliger Zimmeraufteilung aus dem Jahr 1895 ist nicht mehr wiederzuerkennen: hell, offen, modern und mit viel Platz, so sieht das künftige Back- und Brauhaus in Altenbeken-Schwaney mittlerweile aus.

Stolz auf das, was schon entstanden ist (von links): Manfred Peitz, Heinz-Josef Bentfeld und Hubertus Abraham schauen durch die Luke des Lastenaufzugs.

1500 Arbeitsstunden hat das sechsköpfige Team der Back- und Braufreunde um Bauleiter Werner Böddeker mittlerweile in das Haus gesteckt. Eine Handvoll Helfer aus dem Dorf haben ebenfalls mit angepackt. Den Einsatz sieht man: „Von innen haben wir das Haus komplett entkernt“, erzählt Heinz-Josef Bentfeld. Staub, Dreck und ein Fünf-Kilo-Hammer waren an so manchem Winterabend die ständigen Begleiter.