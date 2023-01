Verteilerkasten auf Haltesteig an Adenauerstraße wird versetzt

Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen in Altenbeken Ende Februar abgeschlossen

Altenbeken

Wer derzeit an der Baustelle an der Adenauerstraße am Ortseingang vorbeifährt und einen Blick auf die Bushaltestelle wirft, die barrierefrei ausgebaut wird, stellt sich vermutlich die Frage: Warum steht mitten auf dem erhöhten Haltesteig ein Verteilerkasten?

Von Sonja Möller