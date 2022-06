Aufräumen nach dem Sturm: Hunderte Bäume in Altenbeken umgeknickt

Altenbeken

Das Fachwerkhaus an der Straße am Hammer (L755) ist vielen als „Altes Hammerhaus“ bekannt. Erbaut wurde es 1614 zusammen mit anderen Gebäuden als Altenbekener Hammerwerk. 1875 wurde der Betrieb eingestellt. Das jetzige Fachwerkhaus ist das einzige Gebäude, das noch übrig ist, hatten seinerzeit die mittlerweile verstorbenen Autoren Rudolf Koch und Hugo Düsterhus in dem Buch „Altenbekener Höfe und Fachwerkhäuser aus früheren Jahrhunderten“ recherchiert.

Von Sonja Möller