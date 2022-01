Ausschuss lehnt Fällung gesunder Bäume in Altenbeken ab

Am Mühlenbach sucht Verwaltung Gespräch mit Anliegern – Am Gardeweg wird eine Aufpflasterung geprüft

Altenbeken

Am Tannenweg, am Mühlenbach und am Gardeweg in Altenbeken verursachen Baumwurzeln Schäden an Gehwegen und Grundstücken. Die Verwaltung schlug vor, diese Bäume ersatzlos zu entnehmen. Das sehen die Fraktionen anders, die sich mit dem Antrag im Bauausschuss beschäftigt haben.

Von Sonja Möller