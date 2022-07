Auszeichnung für die Eggekids

Die Sonne strahlt mit den Altenbekener Eggekids um die Wette, als Anne-Christine Elsner die Auszeichnung „Let’s go – Familien, Kids und Kitas“ an die Kita-Leiterinnen Petra von der Kall und Ramona Saewe überreicht. Die Fachreferentin Familie vom Deutschen Wanderverband in Kassel hat neben Glückwünschen auch ein Hausschild mitgebracht, mit dem künftig schon am Eingang zur Kita klar wird: „Wir wandern!“ Die Auszeichnung gilt bis 2025, aber schon heute ist klar, die Eggekids wollen danach erneut überzeugen.

Selbstverständlich haben die Eggekids ihre Besucherin zuvor auf eine Tour mitgenommen. Mit Wanderführer Uli Böger vom Eggegebirgsverein ging’s durch den Driburger Grund zur Max-und-Moritz-Quelle, wo mit einem Fernglas allerlei Getier am und im Wasser aufgespürt wurde.

Der Waldkindergarten liegt inmitten eines wunderschönen Naturschutzgebietes mit idealen Bedingungen für altersgerechte Wanderungen. Schon die Jüngsten sind bei den regelmäßigen Wanderungen dabei und lernen unterwegs viele spannende Dinge kennen. „Beim Wandern mit Kindern haben wir gelernt, dass das, was Kinder selbst ausprobiert und selbst in Erfahrung gebracht haben, nachhaltig verankert ist“, erzählt Petra von der Kall. „Bäume zu jeder Jahreszeit erleben zu können, Vögel beim Nestbau und bei der Fütterung zu beobachten, viele Waldbewohner wie Raupen, Spinnen, Käfer und Schmetterlinge in ihrem Lebensraum kennen zu lernen – all das stillt den Wissensdurst der Kinder auf natürliche Weise“. Und auch Ramona Saewe ist von der positiven Wirkung des Wanderns bei Kindern überzeugt und ergänzt: „Sie sind ausgeglichen und fröhlich nach den Wanderungen und auch wir Erwachsenen lassen uns häufig von kindlicher Neugier anstecken.“

Initiative Let’s go bringt Wandervereine und Kitas zusammen

Uli Böger vom Altenbekener Eggegebirgsverein (EGV) ist Wanderer durch und durch. Als langjähriger Wanderführer, Wander- und Wegewart hat er unzähligen Naturfreunden mit großer Begeisterung seine Egge-Heimat nähergebracht. Keine Frage also, dass er seine Wander-Leidenschaft auch gern mit den Eggekids teilt. „Ich freue mich darüber, wenn Kinder unterwegs immer wieder etwas Neues entdecken können“, schwärmt er.

Die Bewegungsinitiative Let’s go des Deutschen Wanderverbandes bringt Wandervereine und Kindertagesstätten zusammen, bezieht die Familie ein und macht Wandern zu einem besonderen Erlebnis für Kinder und Erwachsene. Voraussetzung für die Auszeichnung ist regelmäßiges Wandern. Das ist bei den Eggekids ohnehin an der Tagesordnung. Im Winter wandern die Kinder täglich, also montags bis freitags jeweils vormittags circa 1,5 Stunden. Im Sommer finden an zwei Tagen vormittags Wanderungen statt, ansonsten halten sich die Kinder in der Wald-Umgebung auf. Und auch die Eltern werden einbezogen. Zu Beginn eines Kita-Jahres wird eine Familien-Kennenlern-Wanderung durchgeführt.

Neben dem regelmäßigen Wandern ist eine Kooperation mit einem Wanderverein, der Mitglied im Deutschen Wanderverband ist, notwendig. Mit Uli Böger und seinen Mitstreitern vom Eggegebirgsverein haben die Eggekids kompetente Ansprechpartner. Der Altenbekener Wanderverein hat schon Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Kindern. So besteht seit 2015 bereits eine Kooperation mit dem Altenbekener Grundschulverbund im Projekt „Schulwandern“ des Deutschen Wanderverbandes.