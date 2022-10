Back- und Braufreunde Schwaney dreschen wie im letzten Jahrhundert

Aktion am Wochenende

Altenbeken-Schwaney

Die Back- und Braufreunde Schwaney dreschen am Sonntag um 11 Uhr in der Johannesstraße Weizenkorn. Unterstützt werden sie dabei von Karl Stiewe, Johannes Böddeker, Johannes Striewe und Alois Witthaupt, die schon in ihrer Jugend schon mit anpackten, wenn der Drusch anstand.