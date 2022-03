Bahn-Orchester Altenbeken begrüßt Frühjahr

Konzert am 2. April in der Aula der Privaten Realschule

Altenbeken

Zu seinem traditionellen Frühjahrskonzert lädt das Bahn-Orchester Altenbeken nun bereits seit 40 Jahren ein. In diesem Jahr findet das Konzert am Samstag, 2. April, um 19.30 Uhr in der Aula der Privaten Realschule Altenbeken statt.