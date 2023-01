Bahnorchester Altenbeken verleiht Ehrennadel in Gold mit Diamant

Zwei besondere Musiker wurden dabei ausgezeichnet: Auf unglaubliche 71 Jahre aktive Mitgliedschaft blickt Franz Josef Overkott zurück. Diese Zeitspanne beinhaltet Konzerte im In- und Ausland, Schützenfeste, Orchesterreisen und Geselligkeit. „Auf eine solche Erfahrung können nur ganz wenige Musiker zurückblicken. Eine unfassbar lange Zeit, in der der Jubilar zudem im Vorstand als Gerätewart lange Jahre Verantwortung übernahm“, sagte der ehemalige Bahnhofsmanager Martin Novosad, der die Laudatio hielt und Franz Josef Overkott die Ehrennadel in Gold mit Diamant überreichte – begleitet von großem Applaus der Musikerinnen und Musiker.

Ein zweites besonderes Jubiläum feierte Heinz Wischer, der auf eindrucksvolle 60 aktive Musikerjahre zurückblickt. Seine musikalischen Wurzeln liegen beim Bahnorchester Paderborn und dem Blasorchester Kirchborchen, aber seit nunmehr zehn Jahren ist Heinz Wischer festes Mitglied des Trompetenregisters. In seiner launigen Laudatio auf die beiden Jubilare wies Novosad auch auf die berufliche Verbindung beider zur Deutschen Bahn hin. Verbunden mit dem Dank an das Orchester für die lange und hervorragende Zusammenarbeit mit der Bahn AG entließ er die Jubilare unter Standing Ovations aller Gäste an ihre Plätze.

Das BOA zeichnete weitere langjährige Mitglieder aus: Stefanie Dreyer, Andrea Heinekamp, Juliane Tacke und Gabriela Wille (alle 30 Jahre), Sebastian Dreyer, Carolin Erdmann, Nicole Heinekamp und Steffen Wehner (alle 25 Jahre), Nicolas Müther, Daniel Möller und Tim Wiemers (alle 20 Jahre) sowie Miriam Radoy, Lina Drewes, Alina Dunsche, Vera László, Fabian Noack, Evelin Poskal, Jörg Dommes und Aline Marten (alle 10 Jahre).

Rückblick auf Höhepunkte 2022

Der BOA-Vorsitzende Ferdinand Heinekamp blickte auf einige Höhepunkte im Jahr: So hatte das Bahnorchester mit vielen Kindern und Eltern den Nikolaus auf dem Bahnhofsvorplatz begrüßt, der bei der 74. Auflage mit dem Zug anreiste. Gemeinsam ging es dann zu weihnachtlichen Klängen in die Heilig-Kreuz-Kirche. Eine lange Tradition hat auch das Weihnachtsspiel und die Krippenfeier an Heiligabend. An mehreren Stationen im Ort spielte das Orchester Weihnachtslieder. Die Anwohner nahmen die Musikerinnen und Musiker immer wieder herzlich auf und reichten wärmende Getränken.

Mit dem „Kreuzblasen“ am 2. Weihnachtsfeiertag stand der letzte Termin im Jahr 2022 an. Im Schein des vom Orchester und der Westkompanie in diesem Jahr neu errichteten Wienackerkreuzes spielten einige Musiker des Orchesters Weihnachtslieder, die von diesem Punkt aus weit über den Ort klangen. Viele Menschen lauschten am offenen Fenster und auf den Straßen den Klängen aus der Ferne und bedankten sich mit Applaus. Das Bahn-Orchester freut sich schon darauf, 2023 bei vielen Anlässen wie dem Frühjahrskonzert am 25. März die Menschen mit ihrer Musik zu erfreuen.