Bauhof Altenbeken nutzt emissionsfreien Transporter

Schon länger beschäftige sich die Gemeinde Altenbeken mit der Frage, wie eine nachhaltige und zukunftsfähige Mobilitätswende gestaltet werden kann. Mit vernetzter Mobilität an der hochstiftweit ersten Mobilstation am Bahnhofsvorplatz, dem Ausbau von Ladeinfrastruktur in allen Ortsteilen, den Mitgliedschaften im Zukunftsnetz Mobilität NRW und der Initiative Neue Mobilität Paderborn seien bereits wichtige Schritte getan. Verwaltung, Bauhof und Eigenbetriebe der Gemeinde würden zudem ihren Fuhrpark nach und nach auf Elektromobilität umstellen.

Da sei das zeitlich begrenzte Förderangebot des Landes Nordrhein-Westfalen als Reaktion auf die Covid-19-Pandemie im Sommer 2021 gerade passend gekommen, zumal beim Bauhof ein neues Fahrzeug gebraucht wurde. Im Rahmen einer Sonderaktion gewährte das Land nämlich kleinen und mittleren Unternehmen, dem Handwerk und auch Kommunen, die ein batterieelektrisches Nutzfahrzeug anschaffen wollten, einen Zuschuss.

Ziel des Programms REACT-EU sei es, die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Covid-19-Pandemie abzumildern, klimafreundliche Technologien zu fördern sowie die digitale und stabile Erholung der Wirtschaft zu unterstützen. Mit einer Fahrzeugbreite von nur 1,32 Meter, einer Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h und einer Zuladung von bis 1200 Kilogramm erreiche der G4 eine Reichweite von 70 bis 90 Kilometern. Damit sei das Leeren von Abfallbehältern, der Transport der thermischen Unkrautbekämpfungsanlage, die Abfuhr von Laub und vieles mehr nun emissionsfrei möglich.

Für Bürgermeister Matthias Möllers ist die Umrüstung des gemeindeeigenen Fuhrparks auf emissionsärmere Fahrzeug ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz. „Ich freue mich sehr über die aktuelle Förderung in Höhe von 29.432,76 Euro. Elektromobilität ersetzt zunehmend Kraftstoff, auch im gemeindlichen Fuhrpark. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag, um den Zielen des Klima- und Umweltschutzes Rechnung zu tragen“, sagt er.

Die Zuwendungshöhe beträgt nach Angaben der Gemeinde Altenbeken 60 Prozent der förderfähigen Gesamtausgaben. Dieses Projekt werde als Teil der Reaktion der Europäischen Union auf die Covid-19-Pandemie gefördert.