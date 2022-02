Bikepark in Schwaney auf Zielgeraden

Gemeinderat Altenbeken soll entscheidende Schritte am Donnerstag in die Wege leiten

Altenbeken-Schwaney

Die jungen Radsportler, die im Sommer 2020 eine Liste mit 300 Unterschriften an den damaligen Bürgermeister Hans Jürgen Wessels übergeben haben, werden jubeln und sich auf die Schultern klopfen. Denn in der nächsten Ratssitzung am Donnerstag, 24. Februar, sollen die entscheidenden Weichen für den Bikepark in Schwaney gestellt werden.

Von Kerstin Eigendorf