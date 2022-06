Blue Ally spielt in Altenbeken

Den Park des Landgasthauses Friedenstal kennt die Schlänger Rock- und Bluesband Blue Ally schon von etlichen Auftritten. An diesem Samstag, 25. Juni, gastiert die Formation um Norbert Fuhrmann um 19 Uhr an diesem Ort.

In unvergleichlicher Atmosphäre gibt es Blues, R&B und Soul. Seit mehr als 90 Jahren gibt es das Friedenstal als Livemusik-Location, ein Stück Musikgeschichte des Kreises.

Mit ihrer langen Erfahrung im Business konnten die Musiker von Blue Alley auch auf internationalen Bühnen bestehen. Tourneen führten die Band nach Norwegen, in die USA, nach Benelux, Frankreich und sogar bis Japan, wo auch die CD „blues for blues – Live in Japan“ aufgenommen wurde. Die vier Musiker spielen von 19 Uhr an eine Auswahl aus ihren vier bisher aufgenommenen CDs sowie von Interpreten wie Tommy Castro und Jo Bonamassa.