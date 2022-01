Boden für Bikepark in Altenbeken gesucht

Eine Gruppe junger Radsportler hatte im Sommer 2020 eine Liste mit 300 Unterschriften an den damaligen Bürgermeister Altenbekens, Hans Jürgen Wessels, übergeben. Damit forderten sie die Einrichtung eines Bikeparks. Zwei Jahre später steht diese Forderung kurz vor der Umsetzung.

Verwaltung soll Vertrag mit Grundstückseigentümern in Schwaney schließen – dann geht‘s los

Der Bauausschuss der Gemeinde Altenbeken hat jüngst beschlossen, dass die Verwaltung einen langfristigen Vertrag mit den privaten Grundstückseigentümern in Schwaney schließen soll. Die Kosten für die Umwandlung der Grünfläche in einen Bikepark, der alle Wünsche der Biker erfüllt, bezifferte Bauamtsleiter Thomas Sänger auf 40.000 Euro plus Materialkosten.

Insgesamt sind 100.000 Euro in den Haushalt 2022 eingestellt. Bürgermeister Matthias Möllers geht aber davon aus, dass sich die Materialkosten durch Spenden reduzieren: „Wenn jemand seinen Bodenaushub zur Verfügung stellen möchte, kann er sich gerne bei uns melden.“ Gesucht werde lehmiger Boden ohne viele Steine.