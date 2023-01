Borchens Bürgermeister bringt gute Nachrichten mit

„Bei der Summe musste ich erstmal schlucken“, gab Bürgermeister Uwe Gockel bei der Versammlung in Nodborchen zu, als er kurz nach seinem Amtsantritt erfuhr, welch hoher Betrag durch die notwendigen Ausgaben zusammenkommt.

Seitdem hatte sich unter seiner Ägide für die Feuerwehr

Borchen bereits viel getan: So wurde eine Stelle für einen hauptamtlichen Gerätewart geschaffen, die Kostensatzung überarbeitet. „Diese war noch in ihrer Fassung von 1998“, blickte Gockel zurück.

Neue Fahrzeuge für den Löschzug

Entsprechend gut war die Stimmung bei den geladenen Gästen und der Mannschaft, die nun Ende des Jahres mit einem brandneuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und zusätzlich noch einem neuen Mannschaftstransporter rechnen können. Länger dauert hingegen noch ein Neubau des Gerätehauses: Die Fertigstellung am neuen Standort in der Schützenstraße neben der Gemeindehalle sei für 2027 vorgesehen, war bei der Jahreshauptversammlung zu erfahren.

Bernd Lüke, Leiter der Feuerwehr, lobte die junge Truppe für ihre Einsatzbereitschaft. Wie in den Jahren zuvor konnte er abermals Zuwachs in der Einsatzabteilung begrüßen und gleichzeitig viele Beförderungen vornehmen. Besonders freute sich der Wehrführer, dem aktuellen Löschzugführer Thomas Salmen die Bestellungsurkunde für seine nächste Amtszeit überreichen zu dürfen. So bleibt der Brandoberinspektor für weitere sechs Jahre an der Spitze des Führungstrios um Markus Obermann und Jens Kniesburges.

Stefan Nagel ist zum Oberbrandmeister befördert worden. Tobias Klugmann ist nun Oberfeuerwehrmann und Sebastian Schmidt Brandinspektor. Zudem nahm Gregor Zilles erfolgreich an einer Drehleitermaschinistenfortbildung teil.