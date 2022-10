Buke erhält Siegerurkunde auf der Wewelsburg

Im Burgsaal der Wewelsburg fand nun die Ehrung der Siegerorte bei Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ statt. 18 Dörfer hatten in diesem Jahre an dem Wettbewerb teilgenommen.

Als Sieger und damit zum Golddorf wurde die zu Altenbeken gehörende Gemeinde Buke gekürt. Der Ort nahm daraufhin am Landeswettbewerb teil und erhielt dort eine Silberauszeichnung und den Sonderpreis des Verbands Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau NRW.

Den zweiten Platz auf Kreisebene belegte Boke und über Bronze freute sich Schwaney. Manchmal seien es nur Nuancen gewesen, die über eine Platzierung beim Kreiswettbewerb entschieden haben, sagte Heinz-Josef Struckmeier.

Dass leitende Mitglied der Bewertungskommission hob in seiner Stellungnahme besonders hervor, dass sich alle 18 Dörfer beeindruckend präsentiert haben. „Es ist wirklich so, dass wir überwiegend Positives vorgestellt bekommen, damit das jeweilige Dorf punkten kann. Trotzdem gewinnt man – insbesondere was die Kommunikation und den Zusammenhalt betrifft – nicht nur den Eindruck, dass diese beiden Faktoren viel besser laufen als in mittleren oder gar größeren Städten.“

„Der Wettbewerb stehe für eine hohe Qualität dörflichen Lebens und ehrenamtlicher Beteiligung“, sagte Landrat Christoph Rüther. Dabei gehe es um mehr als um Dorfverschönerung. Möglichst viele Bürger sollen an der Diskussion über neue Leitbilder des Zusammenlebens und wirtschaftliche Zukunft vor Ort, an der Beratung regionaler Bauformen und an der Gestaltung von Gemeinschaftseinrichtungen beteiligt werden, so Rüther.

Die Landesjury von „Unser Dorf hat Zukunft“ besucht Altenbeken-Buke Die Landesjury, bestehend aus Vertretern verschiedener Landesverbände, macht sich Notizen zu den Vorträgen. Im Hintergrund: Altenbekens Bürgermeister Matthias Möllers. Foto: Franz Purucker Posieren fürs Foto: Die Landesjury, Politiker und mehrere Vereinsvertreter an der Freizeitanlage "Am Spring" in Altenbeken-Buke. Foto: Franz Purucker Hans-Dieter Winkler berichtet von der Geschichte der Wasserversorgung in Buke. Foto: Franz Purucker Mit Gesang der Bukener Kinder wurde die Landeskommission begrüßt. Foto: Franz Purucker Viel los auf dem Kirchplatz in Buke. Foto: Franz Purucker Eindrücke vom Besuch der Landeskommission für "Unser Dorf hat Zukunft" in Altenbeken-Buke. Foto: Franz Purucker Dr. Waldemar Gruber, Leiter der Bewertungsjury, mit Ortsheimatpfleger Udo Waldhoff. Foto: Franz Purucker Pfarrer Georg Kersting übernimmt ebenfalls einen Teil der Führung durch Buke, Foto: Franz Purucker Die Jury-Mitglieder lassen sich nichts anmerken und schreiben geduldig mit. Foto: Franz Purucker Teil des Besuches war auch ein Besuch des Ortes. Foto: Franz Purucker Freute sich über den Besuch in ihrem naturnahen Garten: Die 83-jährige Marlies Nolte (links). Foto: Franz Purucker Heimatpfleger Udo Waldhoff. Foto: Franz Purucker Etwa 30 Minuten dauert der Vortrag im Festzelt. Foto: Franz Purucker Im gut gefüllten Festzelt gibt es Kaffee und Frühstück für die Landesjury. Foto: Franz Purucker Udo Waldhoff heißt die Jury willkommen, die mit einem großen Bus angereist war. Foto: Franz Purucker In Husaren-Uniform: Der Buker Ortsvorsteher Hans Norbert Keuter. Foto: Franz Purucker Nach einem kurzen Stopp an der Freizeitanlage "Am Spring" gibt es für die Kommission weiter zum nächsten Dorf. Foto: Franz Purucker

Von den Städten und Gemeinden Altenbeken, Büren, Delbrück, Lichtenau und Borchen wurden von möglichen 62 Meldungen 18 Dörfer für die diesjährige Teilnahme angemeldet. An insgesamt zehn Tagen im Zeitraum vom 30. Mai und13. Juni besichtigte die Bewertungskommission unter der Leitung von Kreisheimatpfleger Michael Pavlicic die Orte.

Obwohl der Dorfwettbewerb grundsätzlich seinen Wurzeln treu bleiben wird, wird auch über kleine Veränderungen nachgedacht. In diesem Jahre fand erstmals ein mündlicher Austausch nach der Bewertung mit der Bewertungskommission und dörflichen Vertretern statt, in dem Anregungen für zukünftige Wettbewerbe erörtert wurden. Auch gibt es Überlegungen, die Begehungen nur an Nachmittagen durchzuführen. Zudem gab es einen pauschalen Betrag von 500 Euro für jedes Dorf, das an dem Wettbewerb teilgenommen hat.

„Mir ist bewusst, dass besonders die Dörfer, die nicht auf den Preisrängen gelandet sind, bestimmt auch das eine oder andere kritisch anmerken werden. Der Wettbewerb darf aber nicht Selbstzweck sein, er muss nicht nur durch die Verleihung von Preisen, sondern auch bereits durch das Mitmachen Vorteile für das jeweilige Dorf bringen, sagte Landrat Rüther.

Es habe ihm große Freude bereitet, dass mit Buke und Schwaney beide am Dorfwettbewerb beteiligten Dörfer aus der Gemeinde Altenbeken den Tritt auf das Siegertreppchen geschafft haben. Zudem sei er beeindruckt von dem, was die Dorfgemeinschaften geleistet haben. Das verdiene höchste Anerkennung und viel Respekt, sagte Altenbekens Bürgermeister Matthias Möllers.

Die gesamte Buker Dorfgemeinschaft sei stolz auf das, was man gemeinsam erreicht habe, sagte Udo Waldhoff, Vorsitzender des Vereins „Bürger und Vereine für Buke e.V.“: Vom Erfolg motiviert, plante man nun, weitere Projekte anzugehen und umzusetzen, damit das Eggedorf Zukunft hat und ein Ort bleibt, der liebenswert und lebensfroh für Jung und Alt ist.

Zur Unterhaltung spielten bei der Abschlussveranstaltung die Buker Husaren. Der 18-jährige Fabian Winkler trug eine Geschichte in plattdeutscher Sprache vor.