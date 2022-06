Buker feiern ihre Majestäten

Bei bestem Wetter zog das neue Königspaar der St.-Dionysius-Schützenbruderschaft Buke durch den Ort. An der Seite von König Patrick Knoke schritt seine Königin Agnes Brauer in einem traumhaften Kleid in hellblau und weiß.

Mit viel Musik, Jubel und Beifall zog der neue Regent am Sonntag durch den Ort. Die Buker hatten im Vorfeld ihre Gärten hergerichtet und säumten zahlreich die Strecke. An Patrick Knokes Seite war seine Königin Agnes Brauer, die mit ihrem wunderschönen Prinzessinnenkleid in einer A-Linie in hellblau mit weißer Spitze, Pailletten, Perlen und Glitzer der Blickfang war. Die 25-Jährige zog alle Blicke auf sich. Passend dazu trugen die Hofdamen komplett hellblaue Kleider, ebenfalls in einer A-Linie. Begleitet wurde der Umzug musikalisch vom Trompeterkorps 8. Husaren Buke, dem Bahnorchester Altenbeken und dem Spielmannszug Kempen.