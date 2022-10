Buker spenden erneut für Hilfsbedürftige 

Anlässlich des Erntedankfestes haben der Pfarrgemeinderat der Pfarrgemeinde St. Dionysius und der Verein „Bürger und Vereine für Buke“ an zwei Tagen eine Sammelaktion für hilfsbedürftige Menschen aller Nationen in der Gemeinde Altenbeken organisiert.

Nachdem die ersten beiden Sammelaktionen zu Beginn des Jahres so große Unterstützung durch die Dorfbewohner erfahren haben, war es für die Verantwortlichen des Bürgervereins und des neu gewählten Pfarrgemeinderates wiederum Ansporn, eine erneute Sammelaktion durchzuführen – gerade vor dem Hintergrund hoher Energiekosten, steigender Benzinpreise und ständig steigender Lebensmittelpreise.

„Durch diese negativen Entwicklungen ist die aktuelle Situation des täglichen Lebens für viele Menschen in unserer Gemeinde sehr schwierig geworden“, sagt Vorsitzender Udo Waldhoff. Aufgrund dieser misslichen Lage besteht bei den Tafeln derzeit ein akuter Bedarf an alltäglichen Gebrauchsartikel, insbesondere an haltbaren Lebensmitteln und Hygieneartikeln. Und somit wurden einen Tag vor dem Erntedankfest Bedarfsartikel für den täglichen Gebrauch gesammelt, auch Geldspenden wurden entgegengenommen. „Die Spendenbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger war wieder überaus erfreulich“, teilt Udo Waldhoff mit.

Am Sonntag des Erntedankfestes hatte der Pfarrgemeinderat nach der Messfeier beim gemütlichen Miteinander im Pfarrheim ein Sparschwein mit der Bitte um eine Spende für die Tafel in Altenbeken aufgestellt. „Auch dieser Bitte kamen die Besucher sehr gerne nach und spendeten rund 470 Euro für die gute Sache“, sagte die Vorsitzende des Pfarrgemeinderates Stefanie Fischer. Wiederum gab es viele positive Stimmen über die Aktivitäten des Vereins sowie des neu gewählten Pfarrgemeinderates und die Empfehlung, zur Weihnachtszeit solch eine Aktion zu wiederholen.

Die gesammelten Lebensmittel wurden Amir Tadres, Sozialarbeiter der Gemeinde Altenbeken, zur Weiterleitung an die Tafel übergeben. Das Geld wurde auf das Spendenkonto der Gemeinde eingezahlt. Auch Bürgermeister Matthias Möllers und Pfarrer Georg Kersting waren von der Spendenbereitschaft der Buker Bürgerinnen und Bürger wiederum hocherfreut und dankten den Verantwortlichen für ihr soziales Engagement.