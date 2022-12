„Bürger und Vereine für Buke“ sammelt für hilfsbedürftige Menschen in der Gemeinde Altenbeken

Der Verein „Bürger und Vereine für Buke“ hat mit Unterstützung der Messdiener der Pfarrgemeinde St. Dionysius in der Vorweihnachtszeit eine Sammelaktion für hilfsbedürftige Menschen in der Gemeinde Altenbeken durchgeführt. Gesammelt wurden insbesondere haltbare Lebensmittel, weihnachtliches Gebäck und Hygieneartikel. Vieles wurde von den Spendern weihnachtlich eingepackt.

Die Messdiener hatten in einem Lebensmittelmarkt in Buke für diese Sammelaktion einen Waffelverkauf organisiert, deren Erlös von rund 230 Euro in dieses Spendenprojekt mit einfließen sollte. „Der Erlös und die gesammelten Sachen kommt den Menschen in unserer Gemeinde zugute, die in diesen schwierigen Zeiten einmal mehr auf Unterstützung angewiesen sind – ausgelöst unter anderem durch hohe Energiekosten, hohe Inflationsraten und stetig steigende Lebensmittelpreise“, so der Vorsitzende des Vereins, Udo Waldhoff.

Wolfgang Hildesheim, Geschäftsführer der Tafel Paderborn, holt die gesammelten Sachen persönlich mit seinen Mitarbeitern vom Buker Pfarrheim ab und bringt sie zur Tafel nach Altenbeken, sodass gewährleistet ist, dass die Spenden direkt bei den Menschen ankommen und helfen.

Das gesammelte Geld wird auf ein Spendenkonto bei der Gemeinde Altenbeken eingezahlt und von dort aus für Hilfsbedürftige verwendet.