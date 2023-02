Chorgemeinschaft aus Altenbeken-Schwaney startet neu durch

Die Chorgemeinschaft Cäcilia Schwaney freut sich über ihren mittlerweile 125. Geburtstag. Denn auch in diesem „hohen Alter“ präsentieren sich die Sängerinnen und Sänger bunter und mit mehr Tatendrang denn je.

In ihrem 125. Jahr lässt die Chorgemeinschaft bewegte drei Jahre hinter sich und startet jetzt neu durch. Zukünftig wird ein fünfköpfiges, ökumenisches Gremium den geschäftsführenden Vorstand bilden, welches die anstehenden Aufgaben als Team bearbeitet. Eine entsprechende Satzungsänderung wurde bei der Jahreshauptversammlung beschlossen.

Die Mitglieder wählten einstimmig Alexander Kuhlmann, Barbara Schenk, Christine Schmale und Vanessa Koch. Reinhold Ix ist als Präses und Chorleiter geborenes Mitglied des Vorstands. Aus Sicht der Sängerinnen und Sänger ist es Ix zu verdanken, „dass die Chorgemeinschaft so fröhlich und zuversichtlich zusammensteht. Der Chorleiter trifft mit Geschick, Humor und guter Laune sehr professionell und menschenfreundlich den richtigen Ton.“

Das neue Gremium dankte den bisherigen Vorstandsmitgliedern Ursula Blattner, Thea Güldner, Walter Rehermann-Schnückel, Josef Drewes, Josefine Bracke, Marlies Görmann und Maya Dietz, die mit viel Einsatz als Kassiererin tätig war. Marian Hoga, der viel Zeit in die Neuorganisation der Noten stecke, bleibt dem Chor als Notenwart erhalten.

Zwei langjährige Sängerinnen geehrt

Besonders geehrt wurden zwei Sängerinnen für ihre langjährige aktive Mitgliedschaft: Marion Böddeker wurde mit der goldenen Ehrennadel für 50 Jahre Gesang im Alt ausgezeichnet. Jutta Finke erhielt die Ehrennadel in Silber für 25-jährigen Einsatz.

Auf der Jahreshauptversammlung wurde intensiv diskutiert, herzlich gelacht und mutig in die Zukunft geschaut. Es wurden Projekte geplant und Ausflüge ins Auge gefasst. Natürlich wurde auch Rückschau gehalten. Alexander Kuhlmann berichtete umfassend über die letzten drei Jahre, in welchen viele Proben und Auftritte pandemiebedingt ausfallen mussten. Das große Weihnachtskonzert im Dezember 2022 ließ sich aber ausdrücklich als wunderbares Ergebnis von guter Zusammenarbeit mit den anderen musikalischen Gruppen und intensiven Chorproben hervorheben.

Ein ganz besonders herzlicher Dank ging an Angelika Haxter, die nach mehr als 20 Jahren ihre Vorstandsarbeit als stellvertretende Vorsitzende der Chorgemeinschaft beendete. Sie stand dem Chor immer mit hohem persönlichem Einsatz zur Seite und kümmerte sich bei allen Festen um die passende Dekoration. Vanessa Koch brachte es auf den Punkt: „Als in den vergangenen Monaten die Vorstandsarbeit anstrengend und die Zeiten stürmischer wurden, zog sie das Ruder souverän gerade.“Angelika Haxter übernahm als Vorsitzende, als der Posten vakant wurde, und hielt den Vorstand zusammen. Vanessa Koch: „Zum Glück bleibt sie der Chorgemeinschaft im Sopran und als kompetente Beraterin in allen Vorstandsfragen erhalten.“

Nach einem bewegten Herbst startet die Chorgemeinschaft nun mit voller Kraft neu durch. Jeden Donnerstag findet die Chorprobe um 20 Uhr im Pfarrheim Schwaney statt. Neue Sängerinnen und Sänger sind jederzeit willkommen.