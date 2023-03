Chorgemeinschaft Cäcilia Schwaney spendet an Kinderheim-Projekt

Die Schwaneyer Chorgemeinschaft Cäcilia hat einen Spenden-Scheck an die Missionsschwestern vom Kostbaren Blut in Neuenbeken übergeben. Die Summe von 2500 Euro geht an das Projekt „Star of Hope“ in Juja, Kenia.

Das Konzert war durch die Zusammenarbeit und Mitwirkung des Bundesschützen-Garde-Musikkorps Schwaney, der Arte Musica mit Petra Fromme, Irena Burmester und Kathrin Junge sowie des Kinder-Eltern-Projektchores (Leitung Irena Burmester) ein voller Erfolg. Die Chorgemeinschaft nahm Spenden in Höhe von 900 Euro ein.

Auf Ihrer Jahreshauptversammlung entschied sich die Chorgemeinschaft einstimmig dazu, diese Summe wieder an ihr Herzensprojekt „Star of Hope“ in Juja, Kenia zu spenden. Die Missionsschwestern vom Kostbaren Blut aus Neuenbeken begleiten das Kinderheim-Projekt „Stern der Hoffnung“ schon über viele Jahre. Hier wird derzeit 90 Kindern im Alter von 0 bis 21 Jahren nicht nur ein Zuhause geschenkt, sondern auch ein Stück Zukunft. Kinder haben hier die Chance auf Bildung. Es wird liebevoll der Grundstein gelegt, um später einen Beruf erlernen zu können.

Im Februar folgten 17 Sängerinnen und Sänger der Einladung der Ordensschwester Angelika, das Missionshaus Neuenbeken zu besichtigen und vieles über die Entstehung und die Aufgaben der Mission zu erfahren. Was Schwester Angelika nicht wusste – mit im Gepäck hatte die Chorgemeinschaft nicht nur die Spende in Höhe von 900 Euro – vielmehr hatte sich der Chor in der Jahreshauptversammlung überlegt, diese Summe ordentlich aufzurunden und die zwei nicht stattgefundenen Konzerte zu berücksichtigen. So konnte eine Gesamtspende in Höhe von 2500 Euro an Schwester Angelika in Noten-Scheck-Form übergeben werden.

Die Freude war sehr groß. In Juja wird jeder Cent gebraucht – und mit dieser Summe kann dort einiges bewegt werden. Der Chor erlebte einen tollen Nachmittag mit Einblicken in die Paramentenwerkstatt, den klostereigenen Laden und verabschiedete sich von den Schwestern mit zwei Liedern in der Haus-Kapelle zum Abendgebet.

Da die Chorgemeinschaft in den vergangenen Jahren gut mit ihren Einnahmen gehaushaltet hat, war es ihnen ferner möglich, noch zwei weitere tolle Projekte hier vor Ort zu unterstützen. So gingen 500 Euro an die Paderborner Tafel und weitere 500 Euro an die Hilfe für ukrainische Flüchtlinge der Gemeinde Altenbeken.

Die Chorgemeinschaft probt jeden Donnerstag ab 20 Uhr im Pfarrheim Schwaney und freut sich immer über interessierte Neulinge.