Zu Besuch in Wichtel Sverres Zuhause

Altenbekener Kinderbuchautorin Claudia Höwing liest am Driburger Grund

Altenbeken

Wichtel Sverre lebt im Eggegebirge in seinem Fliegenpilz und verbringt dort seine Zeit mit seinen Freunden, liebt Holunderbeeren und erlebt Abenteuer. Und an diesem Sonntag, 7. August, kehrt die Romanfigur Sverre an den Ort zurück, der Kinderbuchautorin Claudia Höwing zu dem Buch inspirierte.

Von Sonja Möller