Digitales Kita-Portal wird in Altenbeken getestet

Das lange Anmeldeprozedere für Kita-Plätze will der Kreis Paderborn vereinfachen und hat dazu ein digitales Kita-Portal mit Eltern-App geschaffen. Getestet wird dieses nun in Altenbeken. Ab Montag, 24. Oktober, ist es freigeschaltet.

Der Kreis Paderborn verspricht ein „übersichtliches Portal mit umfangreichen Informationen, auf der sich alle Kitas in einem Porträt vorstellen.“ Online können die Eltern dann alle relevanten Daten eingeben und ihr Kind anmelden, auch in mehreren Kitas mit unterschiedlicher Priorität.

Ein persönliches Gespräch in der jeweiligen Einrichtung wird trotzdem stattfinden, damit sich Erzieher und Eltern kennenlernen. Zettel müssen an diesem Punkt aber nicht mehr händisch ausgefüllt werden.

Sobald die Kita-Leitung in Rücksprache mit Träger und Jugendamt dann eine Entscheidung über die Belegung der Kita getroffen hat, wird den Eltern über das Kita-Portal ein verbindliches Platzangebot gemacht, welches die Eltern dann bestätigen oder im Zweifel auch ablehnen können. Großer Vorteil hierbei sei eine erhebliche Beschleunigung des Verfahrens, sodass Eltern spätestens bis zum Ende des Jahres wissen, ob es mit dem gewünschten Platz geklappt hat.

Zum Einsatz kommt die Software „Little Bird“, die unter anderem auch in Bielefeld genutzt wird. Dort hatte das Programm jedoch auch für Unmut gesorgt. Der Jugendamtselternbeirat in der Stadt hatte kritisiert, dass es Unruhe unter den Eltern gegeben habe, weil die Kita-Plätze nicht zeitgleich vergeben worden waren. Die Stadt Paderborn nutzt die Software Kita-Navigator und das bereits seit acht Jahren. Seit einem Update im Sommer können Eltern dort bis zu acht Wunsch-Kitas angeben. Die Digitalisierung wurde in allen Fällen von den meisten Beteiligten gelobt.

Der Kreis Paderborn verspricht: Anstelle eines analogen Verfahrens, in dem verschiedene Programme genutzt werden, wechseln alle Beteiligten in den digitalen Raum und verfügen über eine einheitliche sowie aktuelle Datenbank. So könne die Platzvergabe, die Bestandsplanung der bereits in der Kita betreuten Kinder und auch die Meldung an das Land NRW von dem jeweiligen Beteiligten digital und unter Nutzung von nur einem Programm bearbeitet werden.

Freude über den Start des digitalen Kitaportals bei (von links): Dr. Thomas Wassong (Chief Digital Officer, Kreis Paderborn), Altenbekens Bürgermeister Matthias Möllers, Jugendamtsleiter Günther Uhrmeister, Jugenddezernentin Annette Mühlenhoff, Landrat Christoph Rüther und Jochen Bee, Fachbereichsleiter der Gemeinde Altenbeken. Foto: Kreis Paderborn

„Diese Plattform bietet den vielen Eltern eine eindeutige Erleichterung, nicht nur rund um die Kita-Anmeldung, sondern entlang der gesamten Kita-Laufzeit des jeweiligen Kindes“, erklärt Landrat Christoph Rüther und fährt fort: „Dieses Projekt ist ein tolles Beispiel dafür, wie wir mit innovativen digitalen Lösungen einen Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Paderborn erreichen. An solchen Projekten wird der Kreis Paderborn auch in Zukunft mit Hochdruck arbeiten.“

Annette Mühlenhoff ist die zuständige Jugend-Dezernentin beim Kreis Paderborn: „Durch diese Einführung digitalisieren und vereinfachen wir die Arbeit aller Prozessbeteiligten, dies verbuchen wir als großen Erfolg.“ Der Kreis Paderborn beschäftigt sich seit Längerem mit der Digitalisierung der Kita-Bedarfsplanung. Durch den im vergangenen Jahr im Kreishaus neu geschaffenen Arbeitsbereich „Chief Digital Officer“, in dessen Zuständigkeitsbereich innovative, digitale Anwendungen fallen, war die Realisierung nun möglich. Für die Bürgerinnen und Bürger ist die digitale Anmeldung kostenlos.

Portal kostet den Kreis 80.000 Euro pro Jahr

Die Software kostet den Kreis jährlich etwa 80.000 Euro und einmalig 2500 Euro für die Einrichtung. Im ersten Jahr wird wegen des stark verringerten Umfangs mit 20.000 Euro kalkuliert und im zweiten Jahr mit 60.000 Euro. Dann könnten weitere Orte dazukommen. Das Projekt wird über die Jugendamtsumlage finanziert, in die alle Kommunen ohne eigenes Jugendamt einzahlen – dies sind im Kreis Paderborn alle Städte und Gemeinden außer der Stadt Paderborn.

Der Kreis Paderborn nutzt bereits seit vielen Jahren ein Anmelde- und Planungsverfahren für die Kinderbetreuung, welches auf das Tabellenprogramm Excel basiert. Der Prozess ist zeitintensiv und für die Eltern intransparent und mit viel Geduld verbunden, musste die Verwaltung im Jugendhilfeausschuss zugeben.

Kreisweite Einführung ab 2025/2026 möglich

Die Gemeinde Altenbeken mit ihren sechs Kitas und rund 430 Betreuungsplätzen ist als Pilotkommune nun erst der Anfang. Alle Eltern, die ihr Kind im nächsten Kita-Jahr potenziell betreuen lassen können, wurden angeschrieben. Bis 6. November können Eltern ihr Kind für das Kita-Jahr 2023/2024 online anmelden.

In der Testphase sollen Probleme evaluiert werden. Wenn die Pilotphase von Erfolg gekrönt ist, sollen im kommenden Jahr weitere Kommunen in das System aufgenommen werden. Die kreisweite Einführung ist im Jahr darauf angedacht.

Gleichzeitig startet eine Eltern-App, die Mütter und Väter an Termine erinnert, zu Veranstaltungen einlädt oder kindbezogene Mitteilungen macht. Zum anderen können Eltern die Kinder beispielsweise per App ab- oder krankmelden oder die Mitarbeitenden der Kita per Direktnachricht kontaktieren. So sollen unübersichtliche Messenger-Chats abgelöst werden. Ziel des Kreises ist es, dass sich mindestens 75 Prozent aller Familien eigenständig über das Portal bewerben und 50 Prozent die Eltern-App nutzen. Voraussetzung ist aber, dass sich die Kitas überhaupt entscheiden, die Eltern-App zu nutzen.

Erreichbar ist das Kita-Portal unter www.kreis-paderborn.de/kitaportal