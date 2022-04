DJ Andy pachtet Egge-Museum

Zum Zehnjährigen machen Liboria und Michael Tegethoff Schluss: Das Ehepaar schließt am 19. Juni die Pforten der Museumsstuben in Altenbeken.

In dem denkmalgeschützten Fachwerkhaus aus dem 18. Jahrhundert war lange Jahre das Egge-Museum untergebracht, bevor die Tegethoffs ihre Gäste mit hausgemachten Torten und herzhaften Brotzeiten verwöhnten.

„Unsere Gäste kamen von weit her“, blickt Liboria Tegethoff zurück und verweist auf eine große Landkarte im Eingangsbereich, wo kleine Fähnchen die Herkunft der Gäste belegen. Viele seien regelmäßig wiedergekommen. Als Start und Zielpunkt des Viadukt-Wanderweges habe man auch zahlreiche Wanderer begrüßen können. „Ob bei Privat-, Vereins- oder Firmenfeiern oder im ganz normalen Cafébetrieb, wir haben tolle Menschen kennengelernt und unglaublich viel gelernt“, schaut auch Ehemann Michael etwas wehmütig zurück. Zugleich freuen sich beide auf die Zeit, die vor ihnen liegt.

Auch weiterhin Trauungen im Egge-Museum

Mit Andreas Noffz und seiner Frau Manuela hat die Gemeinde als Eigentümerin bereits neue Pächter gefunden. „Wir freuen uns sehr, dass es im stilvollen Ambiente des Egge-Museums auch zukünftig ein gastronomisches Angebot geben wird“, sagt Altenbekens Bürgermeister Matthias Möllers, der noch einen Tipp für alle Heiratswilligen parat hat: „Die Gemeinde wird auch zukünftig standesamtliche Trauungen im Egge-Museum anbieten“.

Andreas Noffz, vielen bekannt als DJ Andy, will sich im Egge-Museum einen Traum erfüllen. „Als gelernter Bäcker ist die Herstellung von Kuchen und Torten meine Leidenschaft. Ich möchte an den guten Ruf der Museumsstuben anknüpfen und weiterhin als Café Maßstäbe setzen“.

Live-Musik und Eventveranstaltungen sind geplant

Dabei wollen Noffz und sein Team an Bewährtem festhalten und neue Akzente setzen. Das geht schon beim Namen los. Am 13. August öffnet die »Museums Deele« ihre Türen für Besucher. Neben der Ausrichtung von Familien- und Vereinsfeiern aller Art wollen Noffz und sein Team in der neuen „Gastronomie mit Herz“ auch Live-Musik sowie Tanz- und Eventveranstaltungen wie Motto- und Schlagerpartys anbieten. Auch Theater- und Kulturveranstaltungen sind geplant. Dabei setzt der 48-Jährige auf ein bundesweites Netzwerk mit Künstlern und Veranstaltern, ist er doch selbst seit beinahe drei Jahrzehnten in der Veranstaltungsbranche tätig. „Auf vielfachen Wunsch werden wir die Öffnungszeiten insbesondere abends erweitern. Dabei können Gäste Speisen aus einer Bistrokarte wählen und in Ruhe ein Feierabendbier genießen“, sagt Noffz.

Manuela Noffz arbeitet hauptberuflich in der Reisebranche und will ihren Mann und das Service-Team in der „Museums Deele“ bei Bedarf unterstützen. „Wir wollen den Außenbereich erweitern und in der Remise eine gemütliche Sitz-Lounge einrichten“, erzählt sie. „Ich freue mich besonders auf die kulinarischen Themenabende, die wir mit befreundeten Köchen veranstalten wollen und darauf, wie unsere Gäste diese annehmen“, schaut die Mutter einer Tochter gespannt in die Zukunft.