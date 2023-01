Drei Silberne Verdienstorden für Schwaneyer Schützen

Nach den Einschränkungen der Pandemiejahre traf sich die St.-Sebastian-Schützenbruderschaft Schwaney wieder zur Generalversammlung zu Jahresbeginn. Neben Wahlen standen auch die Ehrungen verdienter Mitglieder an. Um die Kostensteigerung und das dadurch entstehende Defizit aufzufangen, stimmte die Mehrheit einer Beitragserhöhung zu.

Bei den Wahlen bestätigten die Mitglieder Lothar Heineman als ersten Platzmajor und Dirk Drewes als Geschäftsführer. Neu im Vorstand sind Medienreferent Joachim Guth und Major Marc Striewe, der nach der Versammlung aus persönlichen Gründen den Posten aber wieder abgab. Das Amt bleibt unbesetzt.

Jürgen Striewe ist neuer Kassenprüfer. Der von den Jungschützen gewählte Jungschützenmeister Leon Fieseler wurde bestätigt. Aus dem Vorstand ausgeschieden sind Heribert Rehermann und Raphael Schweigert.

Silbernes Verdienstkreuz

Brudermeister Elmar Rüther übernahm die Ehrungen verdienter Schützen. Gleich dreimal durfte Rüther das Silberne Verdienstkreuz (SVK) verleihen. Diese Auszeichnung im Auftrag des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften bekommen Schützen für langjährige, verantwortliche Mitarbeit in der Bruderschaft. Einer von ihnen ist Michael Auffenberg, der seit 2009 im Vorstand der Ostkompanie ist und zurzeit das Amt des 1. Schriftführers innehat. Zusätzlich koordiniert er den Verleih des Ostkompaniezeltes. Rüther hob besonders die verantwortliche Arbeit an der Festschrift zum 50-jährigen Kompaniejubiläum sowie seine Bühnenstücke im Schwaneyer Karneval hervor.

Auch Hendrik Hildebrand bekam das Silberne Verdienstkreuz. Begonnen hat er 2005 im Jungschützenvorstand, zuletzt als Jungschützenmeister. Von 2009 an war er zusätzlich im Diözesanvorstand, zuletzt als Diözesanjungschützenmeister. Seit 2018 ist Hildebrand aktiv im Westkompanievorstand, aktuell als Hauptmann aktiv. Besonders hervorzuheben sei die verantwortliche Arbeit bei der Erstellung der Festzeitschrift zum Kompaniejubiläum und die Arbeit am Vereinsarchiv in der historischen Kommission.

Der Dritte im Bunde ist Matthias Rustemeier, der seit 2007 im Vorstand der Westkompanie und seit 2016 erster Fahnenoffizier ist. Elmar Rüther hob besonders seinen unermüdlichen Einsatz in zahllosen Vereinsaktionen hervor. Zudem führte er im Jahr 2013 die Bruderschaft als König an und ist seit vielen Jahren als Böllerschütze aktiv.

Den Bataillonsverdienstorden in Gold bekamen Patrick Böddeker, Andreas Bölte und Louis Stangier. In Silber ging er an Martin Heathcote, Martin Heinemann, Christian Schäfers und Florian Temme und den bronzenen bekamen Michael Dunsche, Niklas Koch, Jan Wilhelm Lütkemeier und Marc Wetter. Im Schießsport wurden ausgezeichnet: Willi Schönfeld mit der Bronzenen Plakette, Sascha Lütkemeier mit der Schützeneichel Gold, Florian Temme mit der Schützeneichel Silber, Jürgen Geldmacher und Werner Weber mit der Schützeneichel Grün und Christian Benthe, Ingo Gleich, Reinhild Jäschke, Carsten Kirchenberg sowie Frank Striewe mit der grünen Schützenschnur.

Wichtige Ereignisse

Für das Bataillon fasste Geschäftsführer Dirk Drewes die wichtigsten Ereignisse zusammen:

Nach der pandemiebedingten Absage von Patronatsfest und Karnevalsveranstaltung fanden Vogelschießen und Schützenfest statt und es wurde ausgiebig gefeiert. Auch Ausmärsche, ein Klönnachmittag für ältere Schützen und die traditionelle Nikolaustütenübergabe fanden statt. Erstmals richteten die Schützen zum Jahresabschluss eine Silvesterfeier in der Schützenhalle aus.

Schießmeister Leon Schönfeld berichtete für die Schießsportabteilung: „Die Beleuchtung im Schießkeller wurde auf energiesparende LED-Technik umgerüstet. Dank Förderung der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt konnten Gewehre und Zubehör für den Schießbetrieb angeschafft werden.“ Beim Bataillonsschießen im März errang die Ostkompanie den Bataillonspokal. Ab Juni wurden die Trainings wieder in normalem Umfang aufgenommen. Erstmals seit Langem sind wieder Mannschaften in allen Altersklassen in Schwaney vertreten: eine Schüler-, eine Jugend-, drei Schützen-, eine Alters- sowie eine Seniorenmannschaft.

Jungschützenmeister Leon Fieseler berichtete, dass bei der Weihnachtsbaumsammlung 2022 erstmals mehr als 200 Bäume gesammelt werden konnten. Neben dem Entzünden des Osterfeuers gab es Ausmärsche zum Diözesanjungschützentag Mantinghausen und zu den Bundesjungschützentagen in Emstek.

Schatzmeister Oliver Gehring vermeldete ein leichtes Defizit, das im laufenden Geschäftsjahr durch Kostensteigerungen und pandemiebedingte Mindereinnahmen entstanden sei. Ohne die bewilligten Fördermittel wäre dies deutlich höher ausgefallen. Oberst Julian Wiethaup erläuterte die bereits im Kassenbericht angeklungene Situation steigender Kosten bei gleichzeitig sinkenden Einnahmen im Detail sowie Überlegungen zu möglichen Einsparungen.

Trotz möglicher Einsparungen sei ein dauerhaftes Defizit nicht auszuschließen. Nach ausführlicher Diskussion wurde aus der Versammlung der Antrag auf Erhöhung des zuletzt 2007 festgesetzten Beitrags um 10 Euro gestellt. Für den Antrag, der in geheimer Abstimmung durchgeführt wurde, sprach sich die große Mehrheit aus.

Veranstaltungen

Das Patronatsfest wird am 21. Januar als Winterball gefeiert. Die Karnevalsveranstaltungen, Vogelschießen und Schützenfest werden wie gewohnt stattfinden. Am 22. April findet der Bezirksjungschützentag in Schwaney statt.