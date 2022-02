Driburger Grund naturnah gestalten

Altenbeken

Das Gelände Driburger Grund ist gerade in der Corona-Pandemie zu einem Treffpunkt für Familien geworden. Die angedachte Modernisierung und die Umgestaltung der Grillhütte zur Waldhütte wird Eltern und Kindern sicherlich gefallen. Der Grünen-Fraktion im Altenbekener Gemeinderat schwebt aber etwas Größeres vor. „Naturnaher Aktionsraum“ nennen sie es in ihrem Antrag für die nächste Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses an diesem Donnerstag, um 18 Uhr, in der Aula des Schulzen­trums.

Von Kerstin Eigendorf