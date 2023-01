Eggebad in Altenbeken soll ganzheitlich saniert werden

Das Eggebad in Altenbeken soll ganzheitlich saniert und die Energiekosten um mehr als 50 Prozent gesenkt werden. Das hat der Rat der Gemeinde Altenbeken jüngst entschieden. Die Fraktionen setzen damit auf das für Januar angekündigte EFRE-Förderpaket und geben die bereits bewilligen Fördermittel in Höhe von 200.000 Euro für den Austausch der Lüftungstechnik auf.

Das in den 70er Jahren gebaute Eggebad ist in die Jahre gekommen und weist einen erheblichen Sanierungsbedarf auf. Das betrifft vor allem die technische Gebäudeausstattung. Zu dieser Einschätzung kam die Firma Energielenker in ihrer Analyse, in der sie einen durchschnittlichen jährlichen Energiebedarf von etwa 326.000 Kilowattstunden in den Jahren 2017 bis 2019 ermittelte. Zunächst wollte die Gemeinde - wie berichtet - die Lüftungstechnik im Hallenbad austauschen.