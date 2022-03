Eggewehr trauert um Fritz Bendfeld

Die Feuerwehr Altenbeken trauert um den ehemaligen Wehrführer Fritz Bendfeld, der im Alter von 85 Jahren verstorben ist.

Bendfeld trat 1958 in die Feuerwehr ein. Nach zahlreichen Lehrgänge wurde er 1975 für drei Jahre zum Löschzugführer im Ortsteil Buke ernannt. Am 24. Mai 1978 übernahm er als Wehrführer der Feuerwehr Altenbeken mit den drei Löschzügen. „In diesem verantwortungsvollen Amt war er mehr als 18 Jahre tätig“, erinnert sich Rainer Hartmann, Leiter der Feuerwehr Altenbeken.

Für sein vielfältiges Engagement wurde Fritz Bendfeld 1994 mit dem Deutschen Feuerwehrehrenkreuz in Silber ausgezeichnet. 2004 erhielt er den Treueorden der Gemeinde Altenbeken. 2009 konnte er die Sonderauszeichnung für 50-jährige Mitgliedschaft vom Verband der Feuerwehren NRW in Empfang nehmen. Mit Vollendung des 60. Lebensjahres wechselte Bendfeld in die Alters- und Ehrenabteilung. „Er fehlte auch nach seiner aktiven Zeit bei keiner Veranstaltung der Feuerwehr. Der Besuch von Jahreshauptversammlungen und Ausflügen, aber auch das Osterfeuer lagen ihm sehr am Herzen“, sagt der Buker Löschzugführer Mark Nigriny.

Der Ortslandwirt Bendfeld war nicht nur in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv. Auch im Schützenverein St. Dionysius war sein Wissen gefragt. 1953 trat er der Bruderschaft bei, war 1961 Schützenkönig in Buke und hatte im Laufe seines Schützenlebens zahlreiche Vorstandsposten inne. In jungen Jahren lenkte er bei den ersten Schützenfesten die Kutsche zum Umzug in Buke. 1995 wurde ihm das St.-Sebastianus-Ehrenkreuz verliehen und 1996 erfolgte die Ernennung zum Ehrenoberstleutnant. Bendfeld war zudem Mitglied bei den 8. Husaren Buke, im Eggegebirgsverein und wirkte in politischen Gremien mit. „Mit Fritz Bendfeld verliert Buke einen überaus engagierten Mitbürger“, erklären Norbert Keuter, Oberst der St. Dionysius Schützenbruderschaft Buke.