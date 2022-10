Einbruch an B64-Tankestelle in Buke

Altenbeken-Buke

In die Avia-Tankstelle an der Bundesstraße 64 ist in der Nacht zu Montag eingebrochen worden. Gegen 0.10 Uhr löste die Alarmanlage der Tankstelle in Buke aus, wie die Polizei am Montagmittag berichtet. Die Eingangstür war eingeschlagen worden.