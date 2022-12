Erfolgreiches Jahr für Spielmannszug Königin Kürassiere Altenbeken

Der Spielmannszug Königin Kürassiere Altenbeken konnte bei seiner Jahreshauptversammlung auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Es gab zahlreiche Auftritte bei Schützenfesten in der Region sowie frischen Wind für die Probenarbeit durch den neuen Ausbilder Kiryll Kuzmin. Der Verein hat in der Versammlung auch langjährige Mitglieder für ihre Treue ausgezeichnet.

Der Verein startet mit drei neuen aktiven und sechs passiven Mitgliedern in das kommende Vereinsjahr. Melina Kattner, Franziska Henze sowie Anne Nowakowski wurden als neue Flötistinnen aufgenommen. In den passiven Stand traten Patrick Vöckel, Christoph Kattner, Michael Koch, Marvin Thiele, Regine Thiele und Matthias Winsel ein.

Für 50-jährige Mitgliedschaft erhielt Norbert Niggemeyer einen Orden. Bereits im Alter von 12 und 13 Jahren traten drei Spielleute dem damaligen Spielmanns- und Fanfarenzug Altenbeken bei und leisteten seitdem einen erheblichen Beitrag zur Entstehung des heutigen Spielmannszugs Königin Kürassiere. Für ihre zahlreichen Verdienste erhielten Hans Floren, Helmut Möller und Heinrich Oel den Orden für 65-jährige Mitgliedschaft.

Der neue Vorstand: (von links) Gerätewart Lukas Besser, Beisitzerin Anna Tasche, Beisitzerin Julia Busse, Notenwart Rene Selheim, Jugendwartin Annika Thiele, Kassierer Thomas Fieseler, Uniformwartin Susanne Höltje, Schriftführerin Sarah Schirdewahn und erster Vorsitzender Thomas Hoffmann. Der neue 2. Vorsitzende Marcel Reimann fehlt. Foto: Spielmannszug Königin Kürassiere

Der Jugendwartin Annika Thiele wurde für ihre mittlerweile fünfjährige engagierte Vorstandsarbeit die silberne Vereinsnadel der Königin Kürassiere verliehen. Zu guter Letzt wurde der erste Vorsitzende Thomas Hoffmann für seine langjährige Vereins- und Vorstandsarbeit mit dem Orden „roter Adler“ ausgezeichnet.

Bei den anschließenden Wahlen wurden Marcel Reimann (zweiter Vorsitzender), Sarah Schirdewahn (Schriftführerin), Susanne Höltje (Uniformwartin), Lukas Besser (Gerätewart) und Anna Tasche (Beisitzerin) gewählt.

Im neuen Jahr kann sich der Spielmannszug auf bekannte Auftritte wie den Schützentag in Langeland und das Schützenfeste in Neuenbeken freuen. Außerdem steht eine Vereinsfahrt zum Jubiläum an.