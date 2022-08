Erhöhung der Eintrittspreise ins Eggebad  drohen

Ausschuss in Altenbeken berät auch über Streichung eines Sondertarifs

Altenbeken

Die Eintrittspreise ins Eggebad in Altenbeken sind Thema in der kommenden Sitzung des Ausschusses für Bildung und Soziales. Am Donnerstag, 1. September, könnten die Politiker auch über eine Erhöhung abstimmen. Ein beliebter Sondertarif soll sogar komplett gestrichen werden.

Von Franz Purucker