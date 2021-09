Erneute Gefahr: mit Nägeln gespickte Leckerlis in Borchen ausgelegt

Borchen/Lichtenau

Weiterhin müssen Hundebesitzer im Kreis Paderborn auf ihre Lieblinge besonders aufpassen. In Borchen wurden am Donnerstag, 18. Februar, erneut ausgelegte Hundeleckerli gefunden. Sie waren mit Nägeln gespickt. Das teilte die Polizei am Freitagmittag mit. Auch Eltern von Kleinkindern sollten besonders aufmerksam sein. Die Polizei ermittelt mittlerweile kreisweit in elf Fällen von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz.

wn