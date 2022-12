Erste Baumpatenschaft in Altenbeken

Dieter Michalowitz liebt die Natur. Und er hat eine besondere Beziehung zu Altenbeken. Sein Vater wurde 1916 hier geboren. Als Kind besuchte er oft Verwandte in Altenbeken. Das Elternhaus seines Vaters stand einst neben der Alten Kapelle am Ortseingang Altenbekens mit Blick auf den Viadukt.

Als dieser im November 1944 bombardiert wurde, erhielt auch das Unterdorf heftige Treffer. Während die Kreuzkapelle schwere Beschädigungen davontrug, wurde das Haus seiner Verwandten völlig zerstört. Heute ist hier eine Grünfläche. Die emotionale Verbindung von Dieter Michalowitz zu Altenbeken ist geblieben.

Geboren in Georgsmarienhütte und aufgewachsen in Osnabrück ist es dem pensionierten Polizeibeamten ein persönliches Anliegen, für jedes Mitglied seiner Familie einen Baum zu spenden. Diese Familienbäume möchte er möglichst an den Orten pflanzen, die für die jeweiligen Baumpaten eine besondere Bedeutung haben oder hatten.

Oben links neben der Kapelle ist das Elternhaus von Johann Michalowitz zu sehen. Foto: Fotocollage Dieter Michalowitz

Für seine Mutter Karoline pflanzte er in Georgsmarienhütte einen Baum, für seine Schwiegereltern in Hagen, und auch seine Kinder haben schon „ihre“ Bäume. Jetzt hat er eine Säulen-Hainbuche gespendet, die in Altenbeken in Viaduktnähe gepflanzt wurde und an seinen verstorbenen Vater Johann Michalowitz erinnert.

„Für mich sind diese Baumpatenschaften emotional von großer Bedeutung“, sagte Dieter Michalowitz bei einem Treffen mit Altenbekens Bürgermeister Matthias Möllers, „die Bäume erinnern nicht nur an Mitglieder meiner Familie, sie sind auch ein bescheidener Beitrag zum Natur- und Klimaschutz.“

Matthias Möllers zeigt sich von der Idee einer Baumpatenschaft begeistert: „Wir hier in Altenbeken haben das Glück, vom waldreichen Eggegebirge umgeben zu sein. Die Baumspende von Dieter Michalowitz ist seine persönliche Erinnerung und zugleich ein Geschenk an die Allgemeinheit.“ Die neu gepflanzte Säulen-Hainbuche verschönere nicht nur Altenbekens Ortseingang, sie habe auch ökologische Funktionen, von denen noch nachfolgende Generationen profitieren würden, so der Bürgermeister.