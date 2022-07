Freude über mehr Mitglieder bei den Jugendfeuerwehren im Kreis Paderborn

Die Schützenhalle in Schwaney war Austragungsort der Delegiertentagung des Kreisjugendfeuerwehrverbandes Paderborn. Kreisjugendfeuerwehrwart Jürgen Kersting begrüßte dazu Vertreter aller Jugendfeuerwehren im Kreis Paderborn.

Ausdrücklich begrüßte er den stellvertretenden Bürgermeister Altenbekens, Thomas Nied, Kreisbrandmeister Elmar Keuter, den Geschäftsführer des Kreisfeuerwehrverbandes, Hubert Halsband sowie eine Reihe Leiter und stellvertretende Leiter der Feuerwehren und Jugendfeuerwehren.

In seinem Rückblick berichtete Jürgen Kersting, dass coronabedingt nur unregelmäßig Präsenz- und Dienstabende möglich waren. Dennoch sei es möglich gewesen, einige Aktivitäten durchzuführen. Als besonders erfreulich bezeichnete Kersting die Tatsache, dass die Mitgliederzahlen in den Jugendfeuerwehren gestiegen seien. Anschließend wurde der Kassenbericht von Martin Brandt vorgetragen.

Bei der von Wahlleiter Elmar Keuter durchgeführten Wahl wurden Barbara Langhenke zur stellvertretenden Kreisjugendwartin und Martin Brandt erneut zum stellvertretenden Kreisjugendwart gewählt. Auch Niklas Rakete wurde als stellvertretender Kreisjugendwart zum Nachfolger von Sebastian Gieseke gewählt. Jürgen Kersting dankte im Namen des Kreisjugendfeuerwehrverbandes Paderborn Sebastian Gieseke, der sich seit 2010 im Kreisvorstand engagiert hatte.

Außerdem stand die Ehrung einiger seit vielen Jahren engagierter Feuerwehrleute an. So erhielten Nina Toboll von der Jugendfeuerwehr Altenbeken und Frank Kellner von der Jugendfeuerwehr Salzkotten die Ehrennadel der Jugendfeuerwehr NRW in Bronze. Die silberne Ehrennadel erhielt Norbert Volkhausen von der Jugendfeuerwehr Delbrück. Rainer Westermeier von der Jugendfeuerwehr Salzkotten erhielt die goldene Ehrennadel der Jugendfeuerwehr NRW.