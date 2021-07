Fünf Nächte in Folge Tankstelle in Altenbeken überfallen

Manchmal ist der Weg zur Realisierung eines Herzensprojekts ziemlich steinig. So ging es auch einer Gruppe Filmstudenten um die gebürtige Alfenerin Julia Becker, die Anfang des Jahres eine Tankstelle als Drehort für ihren Ensemblefilm finden mussten und in Altenbeken fündig wurden.

Überfall auf die Tankstelle Sauerwald in Altenbeken – aber nur für die Kamera. In dieser Szene spielen die Darsteller Katrin Zierof und Dirk Böhling.

Ganze 150 Absagen von Tankstellenbesitzern hätten das Projekt fast zum Scheitern gebracht. „Es war eine Achterbahnfahrt“, sagt Drehbuchautor Dominic Wittrin. Als quasi letzten Versuch fragten die Filmstudenten Franz Sauerwald, der die Tankstelle in Altenbeken betreibt. Und der 50-Jährige musste nicht lange überlegen und sagte zu. „Das sollte so sein. Das war ein absoluter Glücksfall für uns“, sagt Dominic Wittrin, der Altenbeken vorher noch nicht kannte. Julia Becker fügt an: „Ohne Franz Sauerwald hätten wir den Film nicht umsetzen können. Er hat uns sehr viel Vertrauen entgegengebracht und uns unterstützt, wo es nur ging.“