„Ganz Buke soll am 1. September auf den Beinen sein“

Im Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ hat der Altenbekener Ortsteil Buke den ersten Platz belegt. Der Verein „Bürger & Vereine für Buke“ bereitet sich nun mit einer minutiösen Planung auf den Besuch der Landeskommission am 1. September vor. Denn auch hier will das Dorf glänzen.

Landeskommission von Dorf-Wettbewerb kommt in Altenbekener Ortsteil

Manuela Runte und Udo Waldhoff auf dem menschenleeren Kirchplatz, der am 1. September voller Leben sein soll, wenn die Bewertungskommission das 2300-Einwohner-Dorf besucht.

„Hier wird die Kommission am 1. September um 8.30 Uhr ihre Ortsbesichtigung beginnen“, sagt Udo Waldhoff voller Stolz und zeigt dabei auf den noch leeren Platz unweit der Kirche. Der soll am Tag der Präsentation ganz anders aussehen. „Ganz Buke wird am 1. September auf den Beinen sein“, verspricht Waldhoff.