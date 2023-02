Gemeinde Altenbeken steckt 75.000 Euro in die Spielplätze

Je 20.000 Euro fließen in Spielplatz Kerkloh und Am Rotenbach

Altenbeken

Damit alle Spielplätze in der Gemeinde Altenbeken auch 2023 gut ausgestattet und auf Stand sind, investiert die Gemeinde in diesem Jahr insgesamt 75.000 Euro in die Kinderspielplätze und Freizeitanlagen.

Von Sonja Möller