Gesucht: Standort für das neue Feuerwehrgerätehaus Altenbeken-Buke

Altenbeken-Buke

Die Gemeinde Altenbeken braucht zeitnah drei neue Feuerwehrgerätehäuser, da die Gebäude in allen drei Ortsteilen abgängig sind. Besonders schlimm sieht es in Altenbeken-Buke aus. Hierfür hat die Verwaltung jetzt in Absprache mit der Feuerwehr einen möglichen Standort gefunden und im Bau- und Umweltausschuss weitere Alternativen vorgestellt.

Von Sonja Möller