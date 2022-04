Gregor Rudolphi bleibt Oberst der St.-Sebastian-Schützenbruderschaft Altenbeken

Der seit zwei Jahren vakante Posten des Bataillonsschießmeisters – Ehrenbataillonsschießmeister Werner Höltje hatte diesen Posten kommissarisch weitergeführt – konnte mit Andreas Breimhorst neu besetzt werden. Der Schütze aus der Westkompanie, der beim westfälischen Schützenbund als Kreissportleiter und stellvertretender Bezirkssportleiter fungiert, erhielt ebenfalls eine 100-prozentige Zustimmung aus der Versammlung.

Turnusgemäß wurden der 2. Brudermeister Sven-Udo Beckmann, 1. Kassierer Dr. Christian Beckmann, Platzmajor Elmar Grewing, Adjutant Ralf Möller und Fahnenoffizier Hans-Jürgen Schwanitz für weitere drei Jahre einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Lediglich für Medienreferent Simon Allroggen, der nicht erneut kandidierte, konnte kein Nachfolger aus der Versammlung gefunden werden.

Bataillonsschriftführer Ulrich Schadomsky hatte zuvor in seinem Jahresbericht die letzten beiden Schützenjahre Revue passieren lassen. Kassierer Christian Beckmann konnte anschließend eine positive Entwicklung der Bataillonskasse verkünden. Dank der Mitgliedsbeiträge und Spenden sei es gelungen, insgesamt 12.000 Euro an Verbindlichkeiten für den Neubau des Vogelschießstandes an der Eggelandhalle im Jahr 2020 tilgen zu können, so dass dieses Projekt fast vollständig finanziert werden konnte. Hierfür sprach er den Schützen und allen Spendern seinen Dank aus. Auch die Altenbekener Musikvereine Garde Grenadiere und Königin Kürassiere, die ebenfalls eine Unterabteilung des Schützenvereins sind, konnten in beiden Jahren mit Spenden finanziell aus der Bataillonskasse unterstützt werden.

Für langjährige Mitgliedschaft lagen insgesamt 21 Jubiläumsorden bereit. Vor 25 Jahren traten folgende Schützen in die Bruderschaft ein: Dietmar Kloht, Dirk Lübbemeier und Stefan Schreckenberg (Bollerborn Kompanie), Michael Koch und Holger Reker (Markkompanie), Armin und Markus Kraft (Schweizer Kompanie) sowie Dean Dreweskracht, Paul Franke und Markus Tilly (Westkompanie). Auf eine 40-jährige Mitgliedschaft können Bodo Engelhardt, Klaus und Martin Overkott (Bollerborn Kompanie), Stefan Poznar und Ferdinand Vahle (Markkompanie), Dietmar Franzsander und Wilfried Simon (Schweizer Kompanie) sowie Jürgen Bruns, Wilfried Drewes, Kurt Schlichting und Karl-Hermann Stimpel (Westkompanie) zurückblicken.

Der 2. Brudermeister Sven-Udo Beckmann konnte neben der Auszeichnung der Jubilare ebenfalls sieben Mitglieder in die Altenbekener Bruderschaft neu aufnehmen. Die gegenüber den Vorjahren geringe Anzahl an Neuaufnahmen sei ein Ergebnis der zahlreich coronabedingt ausgefallenen Schützenveranstaltungen.

In seinem Bericht aus dem Hallenbauverein ging Oberst Gregor Rudolphi auf die wirtschaftliche Situation der Eggelandhalle in den vergangenen beiden Jahren ein. Es konnte jeweils ein kleiner Gewinn vor Steuern erzielt werden und das, obwohl der Umsatz coronabedingt stark eingebrochen war. Dieses insgesamt gute Ergebnis habe auch dazu geführt, dass die Liquidität deutlich verbessert werden konnte. Sie werde benötigt, um größere Investitionen in der Eggelandhalle durchführen zu können.

Geplant seien zum Beispiel die Sanierung der Schützenklause, die Erneuerung der Notbeleuchtung in der Halle und der Lüftung in der Küche, die Sanierung der Hallenwände und die Erneuerung der Beleuchtung in der großen Halle für Sport- und Eventveranstaltungen. Insgesamt würde hierfür ein Betrag in Höhe von etwa 295.000 Euro benötigt. Ein großer Teil dieser Summe müsste finanziert werden. Voraussetzung für ein Darlehen sei die wirtschaftliche Refinanzierung durch zusätzliche Vermietungserlöse. Die Schützen bat Rudolphi um ihre Zustimmung, die mit deutlicher Mehrheit auch erteilt wurde.

Vor der Versammlung fand in der Eggelandhalle eine Schützenmesse statt, die von Präses Bernhard Henneke zelebriert und von den Altenbekener Garde Grenadieren musikalisch untermalt wurde.