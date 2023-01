Großtagespflege könnte in Altenbeken entstehen

In Altenbeken ist der Bedarf an U3-Betreuungsplätzen derzeit höher als das vorhandene Angebot. Neun Kinder im Alter von unter drei Jahren stehen auf der Warteliste für das kommende Kita-Jahr 2023/24. Hier könnte eine neue Großtagespflege Abhilfe schaffen. Allerdings fehlt noch eine passende Wohnung.

Ein ehemaliges Ladenlokal in Paderborn wandelte Karina Keck in die Großtagespflege Petit Pepino um. Jetzt möchte sie eine solche Einrichtung auch in Altenbeken aufbauen.

Die Großtagespflege ist ein Kinder-Betreuungsangebot im U3-Bereich in einer kleinen, überschaubaren Gruppe mit einer festen Bezugsperson. In Altenbeken könnte ein solches Betreuungsangebot entstehen und eine sich andeutende Unterversorgung abfedern, teilt die Gemeinde mit.

Wenn zwei oder mehrere Tagespflegepersonen gemeinsam mehr als fünf Kinder betreuen, spricht man von einer Kindertagespflege im Verbund oder Großtagespflege. Sie bietet Kindern die Möglichkeit, in einer Gruppe sowohl individuelle Betreuung und Förderung zu genießen als auch Gruppenerfahrungen zu machen. Dabei sind die Kinder jeweils einer der Kindertagespflegepersonen persönlich zugeordnet und haben zugleich die Möglichkeit, andere Erwachsene und weitere Kinder zu erleben. Betreut werden Kinder von drei Monaten bis maximal drei Jahren.

Seit 2019 betreibt Karina Keck zusammen mit anderen Tagesmüttern die Großtagespflege Petit Pepino als selbständige GbR. Nach Standorten in Paderborn und Bad Lippspringe könnte jetzt auch in Altenbeken ein Betreuungsangebot entstehen. Vorausgesetzt, es finden sich geeignete Räume. Karina Keck sucht derzeit eine etwa 80 bis 120 Quadratmeter große Wohnung mit Garten, da Großtagespflege zumeist außerhalb des privaten Haushalts einer Kindertagespflegeperson in extra angemieteten Räumen stattfindet.

Familienähnliche Betreuungsform

Eine angemessene Finanzierung der Einrichtung und Ausstattung der Räume wird durch den öffentlichen Jugendhilfeträger zur Verfügung gestellt. Bei dieser familienähnlichen Betreuungsform wird jedes Kind individuell behandelt und gefördert, wodurch eine enge Erziehungspartnerschaft mit den Eltern möglich ist. Betreut werden die Kinder in der Zeit von 8 bis 15 Uhr.

„Wir sind freundliche und zuverlässige Mieter“, sagt Karina Keck und verweist auf die hohe Akzeptanz auch in der Nachbarschaft der Standorte in Paderborn und Bad Lippspringe. „Unsere Tagesmütter betreuen Kleinkinder nur unter der Woche und das in einem festen Zeitfenster“, will die junge Frau etwaigen Vorbehalten begegnen. Die Kinder hielten Mittagsschlaf und seien auch viel draußen. „Es ist halt wie in jeder Familie mit Kindern“.

Neun U3-Kinder auf Warteliste

In Altenbeken ist der Bedarf an U3-Betreuungsplätzen derzeit höher als das vorhandene Angebot, teilt die Gemeinde mit. Neun Kinder im Alter von unter drei Jahren stehen auf der Warteliste für das kommende Kita-Jahr 2023/24. Für sie und ihre Eltern wäre eine Großtagespflege eine attraktive Lösung, ist Bürgermeister Matthias Möllers überzeugt und wendet sich daher an Immobilienbesitzer und Wohnungseigentümer mit leerstehenden Wohnräumen oder Ladenlokalen in Altenbeken, Buke oder Schwaney: „Wenn Sie ein passendes Wohnungsangebot haben und spielende Kinder für Sie ein Grund zur Freude sind, melden Sie sich gerne bei uns oder direkt bei Frau Keck. Sie helfen damit, das Kinderbetreuungsangebot in unserer Gemeinde weiter zu verbessern“.

Gesucht werden Räume, die mindestens für fünf Jahre vermietet und kindgerecht hergerichtet werden können. Einzelheiten zur Finanzierung erläutern auf Nachfrage Fachbereichsleiter Jochen Bee (Telefon 05255/120016) oder Karina Keck von Petit Pepino (Telefon 05251/7090221).