Heimatpfleger treffen sich zur Herbsttagung in Schwaney

Ortsheimatpfleger Hans-Josef Knoke erläuterte den etwa 50 Heimatpflegern die Geschichte und die positiven Veränderungen. Gemeinsam mit Altenbekens Bürgermeister Matthias Möllers wies er darauf hin, dass diese nur durch die ehrenamtliche Arbeit der Bürger Schwaneys erreicht worden seien.

Anschließend wurde in der Sitzung das langjährige Mitglied des Beirates der Heimatpfleger, Bernhard Troja aus Boke, von Michael Pavlicic verabschiedet. Auf dessen Vorschlag wurden zwei neue Heimatpfleger einstimmig in den Beirat gewählt. Zukünftig gehören dem Beirat neben Konrad Lüke aus Nordborchen auch Meinolf Flottmeier aus Verlar und Bernd Peitz aus Elsen an.

Der Beirat unterstützt den Kreisheimatpfleger Michael Pavlicic und seinen Stellvertreter Markus Müller in der Arbeit der Heimatpflege auf Kreisebene. Landrat Christoph Rüther dankte den anwesenden Heimatpflegern für ihre ehrenamtliche Arbeit.