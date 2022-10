Herbstexkursion in den Eggewald in Altenbeken

Die Strecke führte vom Waldkindergarten Eggekids hinauf auf den und über den Rehberg zurück zur Bollerbornquelle. Exkursionsleiter Michael Bieling schilderte viel Wissenswertes rund um Entstehung und Beschaffenheit der heutigen Wanderstrecken. Ein unscheinbarer Steinhaufen entpuppte sich dabei zum Beispiel als wahre Fundgrube zur Bergbaugeschichte, Geologie und Kultur Altenbekens.

Außerdem berichtete er von der Reduzierung der Fichtenbestände 1972. Das lag allerdings nicht an Trockenheit und Borkenkäfer, sondern am Orkantief Quimburga. Nördlich der Alserheide schließen sich der Hudebezirke Birkenbusch und Trötenberg an, die heute nach der Entnahme der Fichtenbestände seit 2020 wieder mit zahlreichen Birken bestanden sind. Die Freiflächen wurden schnell wieder von Kräutern wie Springkraut, Fingerhut, Weidenröschen, Disteln und durch Stauden wie Brombeeren, Himbeeren, Heidelbeere, Heide sowie durch Bäume wie Eberesche und Birken und auch Fichten besetzt. Auch Ginster blüht wieder im Reelser Grund.

Der Eggeweg verband als einer der ältesten Handels- und Verkehrswege im Hochstift Paderborn die Städte Driburg im Oberamt Dringenberg und Horn im Fürstentum Lippe. Die Wanderer besuchten auch den Scholandstein, der am 14. Juli 1940 vom Eggegebirgsverein in Erinnerung an Franz Scholand als Mitbegründer des Eggegebirgsvereins im Jahre 1900 und als langjähriger Ortschronist der Gemeinde Altenbeken aufgestellt wurde. Etwa 100 Meter weiter liegt direkt an der westlichen Seite des Eggeweges eine trichterförmige Vertiefung eines früheren Eisenerzabbauschachtes, eine sogenannte Pinge. „Es handelt sich also keineswegs um einen Bombentrichter, der in der Regel an seinen seitlichen Aufwürfen zu erkennen ist“, erläuterte Michael Bieling. Wer sich über die genauen Hintergründe der Exkursion informieren möchte, findet einen ausführlichen Bericht unter www.hgv-altenbeken.de.