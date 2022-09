Hochkreuz am Wienacker in Altenbeken ist aufgestellt

Das Richtfest für das neue Hochkreuz am Wienacker wird um eine Woche verschoben. Grund hierfür ist das angekündigte schlechte Wetter, teilt die Westkompanie Altenbeken mit. Das Richtfest findet jetzt am Samstag, 24. September, statt.

Haben das Hochkreuz am Wienacker zusammen aufgestellt (von links): Manfred Peitz, Franz-Josef Driller (im Teleskoplader), Hubert Schadomsky und Ferdinand Heinekamp.

Von 16 Uhr an sind alle zum Empfang eingeladen. Um 17 Uhr wird eine Feldmesse vor dem neuen Stahlkreuz gefeiert. Die Schützen werden gebeten, in Uniform an der Messe teilzunehmen. Die neue Beleuchtung wird erstmals bei Anbruch der Dunkelheit eingeschaltet. Es spielen Bahn-Orchester Altenbeken und Alphornbläser.

Die Westkompanie bietet eine Planwagenfahrt zur Feldmesse an. Der Wagen startet um 16 Uhr vom Kirchplatz und fährt um etwa 20 Uhr zurück ins Dorf.

Auch der für diesen Samstag, 17. September, geplante Familienwandertag wird verschoben. Ein neuer Termin hierfür wird noch bekanntgegeben, teilt die Westkompanie mit.

Das Hochkreuz musste aus Sicherheitsgründen erneuert werden. Es wurde 1969 von Schützen der Westkompanie aufgestellt. Seitdem überragt das 12 Meter hohe Kreuz das Altenbekener Unterdorf. Das wohl bekannteste Kreuz der Eggegemeinde wird an hohen kirchlichen Festtagen beleuchtet.

Am Freitag haben Manfred Peitz, Ferdinand Heinekamp und Hubert Schadomsky von der Westkompanie Altenbeken zusammen mit Landwirt Franz-Josef Driller das Stahlkreuz mit einem Teleskoplader aufgestellt.