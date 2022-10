Immer mehr Flüchtlinge: Altenbeken stößt an seine Kapazitätsgrenze

Auch in Altenbeken kommen immer mehr Flüchtlinge an. Die Stadt hat Mühe, alle unterzubringen (Symbolbild).

Die Gemeinde hat drei Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge: Die Unterkunft in Schwaney diente ursprünglich für Aussiedler und wurde im Anschluss für Obdachlose, von denen es jedoch nur ein bis zwei pro Jahr in Altenbeken gibt, und für Flüchtlinge genutzt. In der Flüchtlingskrise kaufte die Gemeinde 2016 ein größeres Bauernhaus in Altenbeken mit acht Zimmern und baute eine Nähfabrik (ebenfalls in Altenbeken) mit 16 Zimmern entsprechend um.