Karnevalsgruppe kehrt auf die Showbühne zurück

Die Karnevalsgruppe der KFD Schwaney meldet sich zurück: Nach zweijähriger Pause heißt es am Freitag, 10. Februar, ab 19 Uhr in der Schützenhalle Schwaney wieder „Frauen helau – Eller Helau – Schwaney Helau“.

55 Jahre Karneval der KFD Altenbeken-Schwaney am 10. Februar

Unter dem Motto „Trink doch einen mit...“ bebt passend zum 55-jährigen Bestehen des Schwaneyer Frauenkarnevals, zum Auftakt der närrischen Zeit im Ellertal wieder die Halle, wenn 13 Frauen der Karnevalsgruppe einen Sketch nach dem anderen zum Besten geben.

Mit dabei ist die preisgekrönte Schwaneyer Tanzgarde, die erst im November 2022 das Showtanzturnier in Fürstenberg gewonnen hat. Die neuesten Showtänze feiern Premiere und zum Auftakt gibt es den Gardetanz.

Einlass ist am 10. Februar von 18 Uhr an. Eintrittskarten können noch bis zum 8. Februar zum Vorverkaufspreis von zehn Euro in Schwaney bei Markant-Markt Rüther und dem Schwaneyer Backhaus Grautstück erworben werden. Weitere Infos unter www.kfd-schwaney.de.