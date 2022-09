KLJB Schwaney veranstaltet Erntedankumzug mit 30 Wagen und Fußgruppen

Um 14.30 Uhr setzt sich der Festumzug mit mehr als 30 Wagen am Kirchplatz in Bewegung und zieht über eine 1,7 Kilometer lange Strecke in Form einer Acht durch das Eggedorf. Vorbei an vielen Schaulustigen, die nicht nur aus Altenbeken kommen. Der Erntedankumzug der KLJB ist über die Kreisgrenzen hinaus bekannt. Kein Wunder! Mehr als 30 Wagen und Fußgruppen mit 400 aktiven Teilnehmern beteiligen sich.

Die örtlichen Vereine, Institutionen und Privatpersonen zeigen altes Handwerk, Feldarbeit und Brauchtum und halten auch den ein oder anderen kulinarischen Leckerbissen für die Besucher bereit. Da hilft natürlich das ganz Dorf mit, freut sich Julia Beckmann vom Veranstalter: „Wir kümmern uns um die Organisation, aber wir sind sehr happy, dass das ganze Dorf auf den Beinen ist und hilft.“ 26 Vereine haben mehr als 30 Wagen gestaltet. 50 Helfer packen mit an.

An der Bäckerei Graut­stück in der Ortsmitte wartet ein Moderator auf den Festzug und kommentiert jeden einzelnen Wagen. Die Besucher erfahren dort, welche Gruppe vorbeikommt, was das Thema ist und was für ein Trecker unterwegs ist. „Wir erwarten sehr viele ältere Modelle aus dem Ort“, verrät Julia Beckmann.

Anschließend wird auf dem Kirchplatz das Erntedankfest gefeiert. Die Besucher dürfen sich auf ein buntes Programm freuen. Für die Kinder gibt es einige Aktionen wie die Kletterhöhle, in der sie über drei Etagen durch ein Labyrinth den Ausgang finden müssen – Eltern bleiben dabei übrigens draußen. Die Back- und Braufreunde Schwaney lassen nach dem Umzug ihre historischen Trecker stehen, die unter die Lupe genommen werden können. Auch für die ein oder andere Leckerei ist gesorgt.

Eröffnet wird das Erntedankfest um 10.30 Uhr mit dem Festhochamt gestaltet von der KLJB Schwaney. Nach der Messe werden Minibrote verkauft. Der Erlös sowie ein großer Teil der Einnahmen des Erntedankfestes fließen in die Aktion Minibrot, die Projekte zur Verbesserung der Lebensumstände in den ländlichen Gebieten Sambias und Tansanias unterstützt. Weitere Informationen zum Erntedankfest und Umzug gibt es unter www.kljb-schwaney.de.