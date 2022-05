Kohlemeiler in Schwaney bereit zum Anzünden

Schwaney

Bevor in den kommenden Tagen in Schwaney auf traditionelle Weise aus Buchenholz Holzkohle wird, braucht es einige handwerkliche Vorarbeit. „Der Platz hier war vor zwei Wochen noch kahl“, erzählt ein gut gelaunter Köhler Karl Josef Stoll, der am Samstag um 17 Uhr den Kohlemeiler in Brand setzt und auf viele Zuschauer hofft.

Von Sonja Möller