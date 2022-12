Konzert mit Schülern aus Altenbeken begeistert

Die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums St. Xaver in Bad Driburg, das auch viele Altenbekener besuchen, haben mit einem facettenreichen Konzert ein bisschen Ruhe und Besinnlichkeit in die letzten Tage des Jahres gebracht.

Beim Weihnachtskonzert am Gymnasium St. Xaver in Bad Driburg haben auch viele Schülerinnen und Schüler aus Altenbeken mitgewirkt.

Auch wenn der Advent eigentlich eine Zeit der Besinnung sein möchte, so gelingt es vielen Menschen nicht, in diesen vier Wochen einmal zur Ruhe und inneren Einkehr zu kommen. Hier setzte das Weihnachtskonzert einen Gegenpol. Die Schüler übertrafen sich selbst, ob an der Orgel, am Klavier oder stimmlich.

Die Bandbreite reichte von Johann Sebastian Bach bis hin zu John Lennons „Imagine“ und Mariah Careys „All I want for Christmas“. Elias Peters begeisterte anschließend mit dem Traditional „O Come, O Come, Emmanuel“, das er, nur von Simon Hagemeier am Klavier begleitet, sang. Das Schulorchester begann zunächst mit drei Stücken aus Peter Tschaikowskys „Schwanensee“.

Einen tiefen Eindruck hinterließen auch die Schülerinnen und Schüler des Oberstufenchors beim Publikum: Sie sangen begleitet von David Feldpausch am Klavier Ausschnitte aus der Messe „The armed Man: A Mass For Peace“ von Karl Jenkins. Einen Höhepunkt stellte der Song „Merry Christmas Everybody“ dar, den das Schulorchester gemeinsam mit dem Oberstufenchor und dem Differenzierungskurs Musik unter der Leitung von Hans-Martin Fröhling präsentierte.

Beim abschließenden „Oh Du fröhliche“ stimmte auch das Publikum mit ein und brachte dadurch seinen Dank für dieses herausragende Konzert zum Ausdruck, das von so vielen engagierten Musikerinnen und Musikern und den Musiklehrern getragen wurde.