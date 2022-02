Landsatiriker kommen nach Schwaney

Nach pandemiebedingter Unterbrechung nehmen die Kabarettisten der „Präservativen Liste“ ihr Programm „Heimatabend“ wieder auf. Damit sind sie am Samstag, 19. März, zu Gast beim Kabarettabend der Ostkompanie der Schwaneyer St.-Sebastian-Schützenbruderschaft. Der Angriff auf die Lachmuskeln startet um 20 Uhr in der Schützenhalle Schwaney.

Und zu lachen soll es viel geben, versprechen die Schützen in einer Pressemitteilung. Und zwar nicht nur darüber, dass der Ostwestfale in seiner eher trockenen Art bereits seit Jahrhunderten die Coronaregeln befolge und Social Distancing sozusagen zu seinem Charakter gehöre. „Die drei Kabarettisten bereiten sich auf ihre Art auf den grünen Landwirtschaftsminister vor und besitzen bereits jetzt einen Lückentext für die Pressemitteilung zu allen zukünftigen Schützenfesten“, kündigen die Schützen an. Bauernschlau werden demnach aktuellste Dorfereignisse kommentiert und die Weltlage aus der Provinzperspektive betrachtet.

Spätestens als Zugabe soll die seit langem überfällige, erste offizielle südostwestfälische Hymne auf das Mettendchen präsentiert werden.

Das aktuelle Programm ist nach Aussage der Künstler das schätzungsweise zwanzigste. Hubertus Hartmann, Frank Baumann und Udo Reineke sind seit rund 30 Jahren auf Kleinkunstbühnen in Ostwestfalen und angrenzenden Regionen unterwegs. Sie bezeichnen sich als Landsatiriker und Ethnokabarettisten und beschreiben das Land und seine Leute in aller Härte und mit einer großen Liebe zur Provinz. Verfremdungen von Volksliedern und bizarre Heimatgedichte verfeinern das Programm. Mit ihrem „Crossover“ aus Dorftheater, Bauernschwank und Satire begeistern sie ein breites Publikum.

Tickets können für 15 Euro am Samstag, 5. März, von 9 bis 12 Uhr vor dem Markant-Markt Rüther in Schwaney oder beim Hauptmann der Ostkompanie Stefan Lütkemeier (Tel. 0176/55514468 oder per E-Mail an ostkompanie@schuetzen-schwaney.de) bezogen werden. Sollte die Veranstaltung pandemiebedingt abgesagt werden müssen, werde der Kartenpreis erstattet, teilen die Schützen mit.